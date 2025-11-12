白鳥玉季、人生初の金髪は染まらずにウィッグ 映画『金髪』場面写真＆フェイク動画公開
三代目 J SOUL BROTHERS の岩田剛典が主演を務める映画『金髪』が、今月21日より公開される。本作は、若手でも中年でもない年頃の中学校教師・市川が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く、坂下雄一郎監督によるオリジナル脚本の作品。
【動画】金髪ブームを伝えるフェイク動画
注目されているのが、世間を騒がせる“金髪デモ”の首謀者で、市川が担任を務めるクラスの生徒・板緑（いたみどり）を演じる白鳥玉季だ。校則変更の申し立てのため同クラスの生徒に声をかけ、ある日クラスの生徒全員で“金髪”に変身し登校するという“金髪デモ”を企画する役どころ。
このほど解禁された場面写真では、金髪姿の生徒たちを率いて登校する場面や、担任・市川へ大人顔負けの講義をする姿、思惑通りに事が運んで満足げな表情を見せる様子などが収められている。人生初の金髪だったが、「本当は（地毛を）金髪に染めたかったのですがうまく染まらず…金髪のウィッグを着用しています」と明かしている。
白鳥はオーディションでこの役を勝ち取ったそうだが、坂下監督は「難しい役どころなので、とにかく演技が上手い方を探していました。見た目はまだ子どもだけど、言動は大人。白鳥さんは見事に演じてくださいました」と高く評価。現在放送中のドラマ『ぼくたちん家』（日テレ）でも主要キャストを務めるなど、今後の活躍にも期待が寄せられている。
あわせて、劇中で巻き起こる“金髪デモ”の騒動をニュース番組風に伝えるフェイク動画も公開された。白鳥はこのナレーションにも初挑戦。教育委員会や保護者、報道番組までを巻き込む一連の混乱を臨場感たっぷりに読み上げている。
