お茶の間に笑いを届け、時代を超えて愛され続ける「ザ・ドリフターズ」。結成60周年を記念した展示会が、12日から鹿児島市の百貨店で始まりました。12日の午前中の前売券は、わずか5分で完売。親子3世代で訪れるファンの姿もありました。



昭和から平成へ。お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ「ザ・ドリフターズ」。去年、東京でスタートした60年の歩みをたどる企画展が、12日から鹿児島市で始まりました。





オープニングセレモニーには高木ブーさん（92）が登場し、鹿児島での初開催を祝いました。“鹿児島の人の印象”について聞かれたブーさんは…。（高木ブーさん（92））「なんか違うね。教育されているみたいな。タクシーの運転手もホテルの従業員もそうだしね。なんか違う。お世辞言っちゃったかな。本当に違う、なんか違うんだ」ブーさんは来場者ひとりひとりに名刺を手渡し、気さくに声をかけながら交流を楽しんでいました。会場には、コントで実際に使われた小道具や衣装など、ここでしか見られない展示、約450点がずらり。“ドリフの世界”が広がります。（間世田桜子キャスター）「こちらは加藤茶さんの伝説のギャグ「ちょっとだけよ～」のときに着ていたピンクのガウンです。覗き穴を覗くと、あの有名なシーンが映っています」12日の午前中の前売券は、わずか5分で完売。初日から多くのファンでにぎわいました。会場には、テレビでおなじみのあのキャラクターも。（間世田桜子キャスター）「こちらはテレビでお馴染みのバカ殿様のほぼ実寸リアル像です。近くで見てみるとシワの一つ一つや表情までとってもリアルです」ドリフファン歴30年だというこちらの女性。親子3世代で訪れました。（ファン歴約30年の女性）「いるよ、これこれ。ずっと会いたかった」ファンレターを書くほど大好きだった志村けんさんの展示を前に、思わず涙がこぼれます。（ファン歴約30年の女性）「（志村さん）そのままですね、そのまま。亡くなった時もずっと泣いていた。いろんな展示があるから一日テンションマックスで涙を流しながら頑張れる」会場には幅広い世代のファンが訪れ、中には、雷様の衣装を着た赤ちゃんの姿も。世代を超えたドリフ人気を感じさせます。中でも注目を集めていたのは、加藤茶さんが実際に使っていた「ハゲかつら」の初号機。さらに、加藤さん本人から型をとって作られた、黄金の「ぺ像」も展示されています。（訪れた人）「もうワクワクですね。マニアが喜ぶ内容で楽しいです」（訪れた人）「日本を代表する神様ですよね。展示品が充実していて、すごく楽しかった」会場内にある「どりふ商店」では、限定グッズを含めた約500点が並び、多くの人が買い求めていました。「ザ・ドリフターズ展」は、11月25日まで鹿児島市の山形屋で開かれています。