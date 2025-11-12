アンジュルムが11月12日、ニューアルバム『Keep Your Smile！』をリリースした。これにともなって東京・池袋 サンシャインシティ噴水広場にてアルバム発売記念イベントが開催された。

同イベントでは、アルバム収録曲「トラブルメーカー」や「FAST PASS」、初披露となった「午後3時のスクランブル」をエネルギッシュにパフォーマンス。

サブリーダーの為永幸音が「今年も年末までアンジュルムと一緒に駆け抜けて行きましょう！ 応援よろしくお願いします！」と力強く宣言すると、ファンからは大きな歓声が上がった。

松本わかなと下井谷幸穂はインフルエンザA型感染、後藤花は体調不良のため6人でイベントを行ったかたちだ。

なお以下に、リーダーの伊勢鈴蘭と新メンバー長野桃羽のアルバム『Keep Your Smile！』に関するコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

今年6月、伊勢鈴蘭がリーダーに就任、そして8月に新メンバー長野桃羽の加入が発表され、9人での新体制で活動中のアンジュルムより、アルバム発売によせて伊勢と長野からコメントが届いた。

新録6曲を含む、全19曲収録という大ボリュームのアルバムについて伊勢は、「まず、新しい体制になってアルバムを出せることが嬉しくて。すごく明るい曲が多いので、それが今の私たちの強みになっていくんじゃないかと思います」と、その魅力をアピールした。

アルバム『Keep Your Smile！』で初めてのレコーディングを経験した長野は、「わからないことだらけですごく緊張した中でのレコーディングだったので、実際に自分の声が入っているのを聴いたときに不思議だけど嬉しかったです」と喜びを語る。

アルバムからおすすめの1曲を挙げてもらったところ、長野は「「Celebrate! Celebrate!」は爽やかな雰囲気がすごく好きで、早くみなさんに聴いてほしいなとずっと思っていました」とコメント。伊勢はすでにライブでも披露している「FAST PASS」をチョイスし、「間奏で毎回アレンジをしてパフォーマンスをするコミカルな部分があって、ファンの方も盛り上げてくださるライブ映えする曲です」と見どころを教えてくれた。

また長野は、9月からスタートしたコンサートツアー＜アンジュルム 2025 autumn 「Keep Your Smile！」＞で本格的に合流したことについて、「最初は緊張でガチガチだったんですけど、ツアーを回っていく中でちょっとずつ自分らしさを模索できていると思います」と加入からここまでの成長を振り返る。新体制について伊勢は、「みんなの個性がすごくカラフルで、アニメのキャラクターみたいな面白さがあるなと思います。ライブに対しては真面目で熱量が高いので、パッションを大事にしながら、ファンの方と素晴らしいライブを作り上げることができています」と自信を持って語った。

11月30日には日本武道館で同ツアーのファイナル公演が開催される。長野は「とにかく楽しみたいです。初めて立つ日本武道館での公演を、自分にとってもお客さんにとっても忘れられない舞台にできるように頑張ります」と力強く話し、伊勢は「日本武道館が飛んでいっちゃうくらいの勢いで（笑）、ファンのみなさんと私たちとで熱くぶつかっていくようなパフォーマンスを見せていきたいです。頑張ります！」と意気込んだ。

◆ ◆ ◆

11月30日に開催される日本武道館公演＜アンジュルム 2025 autumn 「Keep Your Smile！」final＞のチケットは、各種プレイガイドにて発売中。また12月29日には、＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞に出演することも決定している。

■アルバム『Keep Your Smile！』

2025年11月12日(水)発売

【初回生産限定盤A(2CD＋BD)】

HKCN-50860 ￥7,700(税込)

・BD：MV集＋TV-SPOT＋ジャケット撮影メイキング映像

・トールケースサイズ

・デジパック＋三方背

・フォトブック付

【初回生産限定盤B(2CD＋BD)】

HKCN-50863 ￥6,050(税込)

・BD：＜LuckyFes’25＞ 2025/8/9＠国営ひたち海浜公園

【通常盤(2CD)】

HKCN-50866 ￥3,850(税込)

▼DISC１

01 アイノケダモノ

02 同窓生

03 行かなくちゃ

04 RED LINE

05 ライフ イズ ビューティフル！

06 美々たる一撃

07 うわさのナルシー

08 THANK YOU, HELLO GOOD BYE

09 初恋、花冷え

10 悠々閑々 gonna be alright!!

11 うれしいのにね、泣けちゃうわ

12 アンドロイドは夢を見るか？

13 光のうた

▼DISC2

01 FAST PASS

02 Celebrate! Celebrate!

03 トラブルメーカー

04 プリズンブレイカー

05 右ななめ後ろから

06 午後3時スクランブル

■ライブ／イベント情報

＜アンジュルム ライブツアー 2025秋 〜Keep Your Smile！〜＞

09月06日(土) 東京・新宿ReNY

他、全国17箇所で開催

＜アンジュルム 2025 autumn「 Keep Your Smile！」final＞

11月30日(日) 東京・日本武道館

＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

12月29日(月) 千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホール

＜Hello! Project 2026 Winter -White Tales- Hello! Project 2026 Winter -Silver Trails-＞

01月2日(金)〜01月11日(日)

東京・品川ステラボール他、全国6箇所で開催

＜LIVE SDD 2026＞

02月14日(土) 大阪・大阪城ホール

関連リンク

◆アンジュルム オフィシャルサイト

◆アンジュルム オフィシャルYouTubeチャンネル

◆アンジュルム オフィシャルX

◆アンジュルム オフィシャルInstagram

◆アンジュルム オフィシャルTikTok

◆アンジュルム オフィシャルFacebook