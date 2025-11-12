さらさ、自身最大規模ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞開幕に先駆けてスタジオライブ映像を連続公開
さらさが、自身最大規模の東名阪ツアー＜Thinking of You Tour 2025＞の開催を目前に控えるなか、カバー楽曲のスタジオライブ映像をYouTube上で公開した。
同ツアーをめぐるバンドメンバーとともに、今夏に収録された楽曲をツアーに合わせ連続公開。これから始まるツアーとともに、どんなパフォーマンスを楽しめるのか、ぜひチェックしてほしい。
◾️配信シングル「Thinking of You」
2025年10月22日（水）リリース
配信：https://lnk.to/salasa_ThinkingofYou
◾️＜Thinking of You Tour 2025＞
2025年
11月13日（木）名古屋 ell.FITS ALL
11月19日（水）東京 Spotify O-EAST
11月20日（木）大阪 UMEDA CLUB QUATTRO
open/start 18:00/19:00 前売：\5,000+1D
◆チケット一般発売中
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/salasa/
ローソンチケット：https://l-tike.com/salasa/
イープラス：https://eplus.jp/salasa/
