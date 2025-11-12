タレントのベッキー（41）が12日放送のTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。撮影した直後にやることについて話した。

この日のトークテーマは「ゲームのコツを教えてください」。これに対し、ベッキーは「(ゲームが)大好き。私にとっては一服なんでしょうね、朝起きて携帯確認してまずスマホゲームして“よし！今日も頑張るぞ”って気合入れてから朝ご飯作り始めるくらい大事ですね」とコメント。

続けて、毎朝楽しんでいるというゲームについては「パズル系ですね、これゲーム名言ってもいいんですか？『トゥーンブラスト』っていう熊がモチーフのパズルゲームがあるんですけどそれをやっています」と明かした。

さらに、「仕事とか収録が終わったらまず携帯で。めちゃめちゃ心はリラックスするんですよね、一回(仕事で)集中してゲームで解放されるって感じなんですかね」とした上で、「たまにドラマとか出させてもらうんですけど、お芝居で泣きの芝居とかあるんですよ。泣きの芝居撮り終えた直後にやる。そうするとめっちゃ集中しているから絶対勝てる」と話した。