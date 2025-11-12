「巨人秋季キャンプ」（１２日、ジャイアンツタウンスタジアム）

紅白戦が行われ、紅組の４番に入ったリチャードが本塁打を放った。３点を追う最終回の六回、２死走者なし、追い込まれながら左中間席にソロ本塁打を放った。

「追い込まれるまでは２アウトやったし、ヒット打ってもしょうがなかったので、ホームランは狙っていたっすけど、追い込まれていたので。いい反応できたなと思います」と納得の表情を見せた。

低めの変化球に体勢を崩された。上体を沈めながら、泳ぎ気味に捉えて、フォロースルーも左手１本。それでも打球はスタンドに達する魅力的なパワー。「ロングティーのあと、しゃがんだりしてるじゃないですか？ああいう下半身の強化がとっさに出るんですよ。まじめにやっとけば」とキャンプの成果を口にした。

阿部監督は「ワンハンドでもあれだけ飛ばしてくれた。来年に繋げてほしい」と目を細める。岡本がポスティング申請し、来季は主砲不在。「全員でカバーしなきゃいけない。彼（岡本）以上の成績を挙げられそうな選手はいない」と話しつつ、「現時点では」と付け加える。この日４番に起用したリチャードへの期待の表れでもある。

空白となった４番の座。リチャードは「４番目って感じです。ただの４番目」と話し、「そこは僕が決めることじゃないので」と意識はしない。「気温寒く、練習熱く、非常にいいキャンプ」と充実感をにじませる。それでも、「いやいや、まだまだですよー」と謙虚にさらなるレベルアップを誓った。