Tani Yuukiが、最新シングル「もしものがたり」のジャケット写真を公開した。

11月19日リリース「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』の20年ぶりの新エンディング曲として書き下ろされた楽曲。自身のルーツにもなっている「ドラえもん」の世界観を余すことなく昇華した楽曲だという。躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る、既にライブでも定番曲となりつつある1曲となっているとのこと。

そして、3形態にてリリースされるシングルのジャケット写が公開された。ジャケット写は3形態共にアニメ描き下ろし絵柄となっており、初回盤Bおよび通常盤にはTVアニメ『ドラえもん』エンディングのワンシーンを切り取ったイラストが描かれ、初回盤AにはTani Yuukiがドラえもん、のび太、しずか、ジャイアン、スネ夫と一緒に優しく微笑むイラストが描かれている。

さらに、本日22時には「THE FIRST TAKE」にて「もしものがたり」が披露されることが決定した。今回の「THE FIRST TAKE」では10名の混成コーラス隊と共に、壮大ながらも温かさが胸を打つパフォーマンスを披露している。一発撮りの緊張感と、楽曲の多幸感が混ざり合うことで生まれた歌唱映像となっているとのことなので、こちらも合わせてチェックしていただきたい。

◾️シングル「もしものがたり」

2025年11月19日（水）発売 先行配信：https://kmu.lnk.to/Moshimonogatari 予約サイトまとめ： https://kmu.lnk.to/moshimonogatari_CD ◆形態・価格

・初回生産限定盤A：CD+Blu-ray Disc KSCL - 3621~22 ￥3,960（税込） ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK ・初回生産限定盤B：CD+DVD KSCL - 3623~24 ￥1,760（税込）

・通常盤：CD KSCL - 3625 ￥880（税込） ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK ◆収録曲

・初回生産限定盤A

M-1 もしものがたり

M-2 万有引力

・初回生産限定盤B・通常盤

M-1 もしものがたり

M-2 もしものがたり（TV size）

M-3.もしものがたり（Instrumental)

M-4 もしものがたり（TV size Instrumental） ◆初回生産限定盤内容

・初回生産限定盤A

『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at 横浜赤レンガ倉庫』

01.もう一度 / 02.Myra / 03.他人り事 / 04.愛言葉 / 05.ワンダーランド / 06.運命 / 07.W/X/Y / 08.Life is beautiful / 09.夢喰 / 10.後悔史 / 11.おかえり

・初回生産限定盤B

01.TVアニメ『ドラえもん』ノンクレジットエンディング映像

02.「もしものがたり」メイキング映像 ◆店頭購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

その他店舗：「もしものがたり」オリジナルステッカー

※各所無くなり次第終了となります。

◾️＜Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月2日（日）宮城・仙台サンプラザホール

11月9日（日）広島・広島上野学園ホール

11月14日（金）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11月22日（土）奈良・なら100年会館

11月28日（金）福岡・福岡サンパレス

12月6日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 2025年12月15日（月）東京・日本武道館

詳細：https://taniyuuki.com/feature/tour2025

初回盤A／ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK