¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬£±£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡¦¹âÌÚÍºÌé¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÊÁ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÇÐÍ¥¡¦»°±ºæÆÊ¿¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£¡ÖÃË¡£°¦¾ð¿¼¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¿ÍÊÁ¤ò¾Ú¸À¡£»°±º¤Ï¡ÖÍºÌé¤âËÍ¤ÎÊì¤ÈÉã¤È·»¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÍºÌé¤Î¤´²ÈÂ²¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀÎ¡¢ÉáÄÌ¤ËÍºÌé¤ó²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤·¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢»°±º¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âËÍ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡¢Èà¤Ç¤¹¡×¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¶ÍÃ«ÈþÎè¤È¤Î·ëº§¤Ç¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹âÌÚ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»°±º¤Ï¡Ö¤â¤·¡¢ËÍ¤¬Àè¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡£¡Ø¤â¤¦¡¢ËÍ¤Î²ÈÂ²¤ËÁ´¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤È¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆù¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£