¡¡Âè39²óÂÀºË¼£¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËÂÔË¾¤ÎÊ¸¸Ë²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¼«Ê¬°Ê³°Á´°÷Â¾¿Í¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÁ°Æüëý¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡Ø¸ÉÆÈ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï°¦¤ÇÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢À¾Â¼µü»á¤Î¿·ºî¡Ø»à¤ó¤À¤éÌµ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÁ°Æóºî¤ËÂ³¤¡¢À¤´Ö¤òÁÂ¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ¤´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÄã¤µ¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢40ÂåÆÈ¿È¡¦ÌøÅÄ¾ù¤ÎÊª¸ì¤À¡£ÅÊ¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¢¥¨¥´¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Ç½Ð²ñ¤¦¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤Î¼ï¤¬ÌøÅÄ¤Î¿´¤Ë¼¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¶¦´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌøÅÄ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤¬¤¢¤È¤ò¤¿¤¿¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ø¼«Ê¬°Ê³°Á´°÷Â¾¿Í¡ÙT¥·¥ã¥Ä¡Êhttps://p-t-a.shop/products/pta-tanin-ts-001¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³¹Ãæ¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬²¼¤ê¤¿Å¹¤Î¸®²¼¤Ç¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡È70Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÉØ¿Í¡É¤¬¾Ð´é¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿ÌøÅÄ¤Ï¾Ð´é¤ÇÊÖ¤¹¤¬¡¢ÉØ¿Í¤«¤é³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê°ì½Ö¤Ç¡ÖÉØ¿Í¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¡×¤Ø¤È¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÇú¾Ð¤â¤Î¤À¡Ë¡£¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÂ¾¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö¤À¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÐ±þ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤ëÌøÅÄ¤Ë²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌøÅÄ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤Ê©¶µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£Ê©¶µ¤¬¡È¶ì¤·¤ß¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÍßË¾¤ä¼¹Ãå¤ò¼êÊü¤·Ê¿²º¤Ê¿´¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌøÅÄ¤Ï¤½¤Î¾©¤á¤Ë½¾¤¤¾µÇ§Íßµá¤ä¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌøÅÄ¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î»Å»ö¤ÇµÒ¤«¤é´î¤Ð¤ì¤¿¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â²¿¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤¬¶ìÄË¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¼Ô¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ç¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¡¢ÁÇÄ¾¤¹¤®¤ëÌøÅÄ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯¤µ¤¨»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ÌøÅÄ¤Ë¤Ï´í¤¦¤µ¤âÉº¤¦¡£40Âå¡¢¹âÂ´¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¶ì¼ê¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÃåÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¡È¼«»à¡É¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿Í¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ëÌøÅÄ¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌøÅÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÌµ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌøÅÄ¤Ï¿´¤ÎÆâÌÌ¤Î¡ÈÌµ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢âÔÁÛ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÌøÅÄ¤¬âÔÁÛ¤Î²Ì¤Æ¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ïµß¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âË¾¤ó¤À¡ÈÌµ¡É¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡À¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÌøÅÄ¤ÎØåÇº¤Ï¼Â¤ÏÃ¯¤·¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£Ã¯¤â¤¬¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤Ë¤·¤íÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤í¡¢Â¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤ë¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¤ÈÂ¾¿Í¤Î¥¨¥´¤ÎÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌøÅÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤È¤Î¥¨¥´¤ÎÂÅ¶¨ÅÀ¤¬¾¯¡¹Â¾¿Í´ó¤ê¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ä¡È¸øÀµ¤µ¡É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÇº¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¤È´¶¤¸¤¿ÌøÅÄ¤ÏÅ¯³Ø¤äÊ©¶µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«¸Ê¤ÎÆâÌÌ¤Î²þ³×¤Ø¤È´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âËÜ½ñ¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ëµß¤¤¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¤¤¤ä¡¢µß¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾Â¼¸ÂÀ»á¡¢Ä®ÅÄ¹¯»á¤È¤¤¤Ã¤¿ÇËÌÇ·¿»ä¾®Àâ¤ò¹¥¤à¿Í¤ä¡¢ÌµÍêÇÉ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»É¤µ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÅÙ¤ÏÀ¤´Ö¤ËÄÞ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈØåÇº¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈËÜ½ñ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡á¤¹¤º¤¤¿¤±¤·