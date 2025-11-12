ホロライブ・角巻わため、配信中に“本名”がバレる「個性がありすぎるw」「今年の流行語大賞待ったなし！」
「ホロライブ」所属のVTuber・獅白ぼたんさんが、12日までにエックスを更新。同事務所の角巻わためさんの“本名”がバレた瞬間を公開し、ファンを爆笑させている。
【写真】角巻わためさんの“本名”がクセつよすぎてファン爆笑
11日に自身のチャンネルで、人気マンガ『デスノート』を題材にしたマルチプレイ人狼推理対戦ゲーム『DEATH NOTE Killer Within』をホロメンたちとプレイしたぼたんさんは、配信終了後にエックスを更新。「わための本名バレてて草 ＃ホロデスノ人狼」のコメントとともに、1枚のスクリーンショットをアップした。
スクリーンショットには、配信中にわためさんのキャラクターの本名がバレたシーンが収められており、「ウンバラッポッティウンバ」というクセが強すぎる本名が明らかになった。なお、わためさん本人はこの本名についてエックスで「最近ひらめいてメモしてた言葉でした」と語っている。
あまりに面白すぎるわためさんの本名を見たファンからは「個性がありすぎるw」「今年の流行語大賞待ったなし！」「不意に笑わせに来るの上手過ぎ羊ｗｗｗ」「不思議と声に出したくなるw」と大爆笑が起きた。
引用：「獅白ぼたん」エックス（＠shishirobotan）
