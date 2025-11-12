［Alexandros］磯部寛之さんが新宿三丁目ではしご酒！　“初デート”について聞いてみました

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2025年12月号（11月14日発売）の第40回は、東京・新宿駅からも歩けて、商業施設と多彩な飲食店が集まる繁華街ながら、自然豊かな庭園の「新宿御苑」からも近い新宿三丁目へ！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第40回は新宿三丁目ではしご酒！

「世界一利用者数が多い駅」としてギネス記録を持つ新宿駅の隣駅で、東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ副都心線、都営新宿線の地下鉄3路線が乗り入れる「新宿三丁目駅」。駅の東側には、末広通りや要通りといった“居酒屋激戦区”が広がっており、人気チェーンから個人店まで軒を連ねています。

所狭しと看板が並びます。既に賑わっているお店も多くありました

「久しぶりにやっちまいますか」と、第36回（2025年8月号）の蒲田以来に15時に集合。1軒目は、新宿三丁目エリアにいくつか店舗がある人気のもつ煮込み店へ。まずは生ビールで喉を潤し、やきとん数種ともつ煮込みを注文します。

「うンま」と、ビールを飲む手もつまみを食べる手も止まりません。店オリジナルのホッピーも飲みながら、緊張についての話題に。あまり緊張はしないという磯部さんに、「初デートは緊張しましたか？」と担当・武内が切り込みます！

「初デート」は緊張しなかったらしいのですが……。より詳しいお話はぜひ本誌でお楽しみください！

本連載では、瓶ビールでの注文が多いですが、この日選ばれたのは生でした

“親友”がゲストに登場！

話題が一段落したところで、2軒目へ。ぼろぼろになった赤提灯がひっそりと下がる焼き鳥店に入ります。そこへ磯部さんの親友がゲストに駆けつけてくれました。磯部さんは、焼鳥とホッピーで、ゲストさんはレモンサワーで飲みます。

低温調理のレバ刺しを食べてこの笑顔

旬の味、ぎんなんも食べます

日が短くなり、2軒目を出るころには外は真っ暗。3軒目の店を探すため、夜の街を歩き、1軒目の近くにあった寿司店に入店。旬を迎えている鰹のたたきにトロたくなどのお馴染みの巻物を肴に、日本酒を楽しみます。

日本酒を飲んでいたはずなのに、話題はなぜかワインのことに。磯部さんが知人から教わったというグラスの回し方を見るべく、4軒目はワインをメインに置くお店へ。そら豆やチーズ、ラムチョップをつまみつつ、ワイングラスを回します。

グラスを綺麗に回す磯部さん。見た目よりもはるかに難しいです

ゲストさんと2人でグラスの回し方について熱く語りながら飲み、夜は更けていきました。

お店を探して散策していた時間も長かった新宿三丁目でのはしご酒は、4軒でした。

そして、今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「ゲストさんと磯部さんの仲良しショット」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活動するほか、ソロとして『GORILLA RADIO』(ZIP-FM)のパーソナリティなどとしても活躍。『15th Anniversary VIP PARTY‘25』（12/13・14・東京）、『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』(12/28・大阪)、『COUNTDOWN JAPAN 25/26』（12/30・幕張）、『”with MUSIC LIVE”presented by BEAT-AX』(2026 1/10・東京)、『FUKUOKA MUSIC FES.2026』（1/26・福岡）、『BLARE FEST.2026』(2/7・名古屋)などのライブも予定されています。

文・撮影／編集部

