「國學院コンテスト」ファイナリスト、三山為誉さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】國學院コンテスト2025」エントリーNo.3の三山為誉（みやま・よしたか）さんのインタビュー。
学部／学年：神道文化／2年
出身地：大阪府
誕生日：6月28日
趣味：旅行
特技：大声を出せる
好きな食べ物：ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：伊達と酔狂
最近ハマっていること：万博
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
伊達と酔狂で臨みました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
健康な体。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
早く寝ること。
― 憧れの有名人はいますか？
曹操。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
悲しみや怒りは乗り越えるものではありません。時間の経過と折れない心に任せましょう。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
一応神職資格は取っておきます。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、三山さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
信仰心。
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
