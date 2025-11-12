エディオンは、ニトリとの共同開発商品として、「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」を、2025年11月18日（火）よりエディオン店頭および同社のインターネット通販サイトで販売します。カラーはダークグレーとホワイトの2色。実売価格は1万4900円（税込）。

「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」（ダークグレー／ホワイト）

記事のポイント 「ナノうるおいミスト」を放出することで、髪のうるおいを守りながら髪を乾かすことができます。さらに、低温で髪や頭皮をいたわるモードなども搭載。髪のダメージが気になる人にオススメです。

本製品は、高効率ブラシレスDCモーターを採用し、大風量化を実現したヘアドライヤー。

「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナスイオンとともに放出することで、毎日のヘアドライを通して、水分保持力を高める効果が期待できます。髪がうるおいやすくなり、ツヤのあるサラサラ髪へと導きます。

温風と冷風を数秒おきに自動で切り替えることで、髪ダメージを軽減する「温冷循環モード」や、50℃以下のやさしい温風で髪を乾かし、髪と頭皮のダメージを抑える「ソフトケアモード」を搭載。どの運転モードでも「ナノうるおいミスト」が自動的に放出されるため、特別なケアを意識せずとも、自然にヘアケアできます。

速乾性能について、また、お手入れ用の「フィルタークリーンモード」を搭載。フィルターを外し、ファンを逆回転させることで逆噴射を行い、吸込口についた埃や髪の毛を落としやすくします。

↑「フィルタークリーンモード」を搭載。

本体は従来モデルでも好評のノズルが短いT字型デザインを採用。コンパクトな形状で取り回しがしやすいサイズです。

↑ノズルが短いT字型デザインを採用。

エディオン／ニトリ 「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」 発売日：2025年11月18日 実売価格：1万4900円（税込）

