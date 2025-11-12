¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦ÆÁ»³¾»¼é»á³«Àß¡ÖÆÁ»³¥¸¥à¡×¤¬¥×¥í²ÃÌÁ¡¡À¾ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤¬¾µÇ§¡¡Íè½Õ¤Ë¤â¥×¥í£±¹æÃÂÀ¸¤Ø
¡¡À¾ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡Ê»³²¼Àµ¿Í²ñÄ¹¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÆÁ»³¾»¼é»á¤¬³«Àß¤·¤¿¡ÖÆÁ»³¥¸¥à¡×¤Î¥×¥í²ÃÌÁ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÁ»³»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÆ±¥¸¥à¤òÅìÂçºå»ÔÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£Ç¯£··î¤Ë¥×¥í²ÃÌÁ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÁ»³²ñÄ¹¤Ï²ÃÌÁ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤¿¤»¤ºÂÇ¤Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ°Äì¤·¤¿¤¤¡£¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆÁ»³¥¸¥à¤Ë¤Ï¥×¥í»ÖË¾¤ÎÁª¼ê¤¬¿ôÌ¾¤ª¤ê¡¢Íè½Õ¤Ë¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³Í½Äê¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä°ÜÀÒÁª¼ê¤â£±¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££²£°£°£¶Ç¯¤Î¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤«¤éÍèÇ¯¤Ç£²£°Ç¯¡£À¤³¦Àï¤Î¥ê¥ó¥°¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÆÁ»³»á¤¬¡¢¸å·Ñ¥Ü¥¯¥µ¡¼ÇÚ½Ð¤Ø¡¢¥¸¥à²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¢¡ÆÁ»³¡¡¾»¼é¡Ê¤È¤¯¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤â¤ê¡Ë£±£¹£·£´Ç¯£¹·î£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£±ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Ã±¿ÈÂçºå¤Ø¡££¹£´Ç¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£¶Ç¯¡¢¶âÂô¥¸¥à°ÜÀÒ¡££²£°£°£°Ç¯¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÃ¥¼è¡££¸ÅÙËÉ±Ò¸å¤Î£°£´Ç¯¤Ë´ÙÍî¤âÍâ£°£µÇ¯¤ËÃ¥´Ô¡££±ÅÙËÉ±Ò¸å¤ËÊÖ¾å¡¢°úÂà¡£¥×¥íÄÌ»»£³£²¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£·£±¥»¥ó¥Á¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È£±ÃË£±½÷¡£