ほんのりかおるミルキー味！mozo ワンダーシティ「ペコちゃんmilkyドーナツ」

mozo ワンダーシティは、2025年春から続くリニューアルの一環として、2025年11月13日(木)に東海地区常設初出店となる「ペコちゃんmilkyドーナツ」を1F mozo Food Marchéにオープンします。

まあるい形でふわっとシンプルなミルキー味のドーナツが楽しめるお店です。

オープンを記念した限定のHappy Bagやステッカープレゼントも実施されます！

mozo ワンダーシティ「ペコちゃんmilkyドーナツ」

オープン日：2025年11月13日(木)

場所：専門店1F mozo Food Marché内

取扱いアイテム：ドーナツ、ソフトクリーム

「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、東海地区で常設初出店となるドーナツ・ソフトクリームのお店です。

“「ペコちゃん」が作った夢のドーナツ屋さん”がコンセプト！

まあるい形でふわっとシンプル、ほんのりかおるミルキー味のドーナツが提供されます。

米油で揚げたmilkyドーナツは軽いくちどけで、素材にこだわったおいしさが特徴です☆

オープンイベント［1］ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag限定販売

価格：2,980円(税込)

開催期間：2025年11月13日(木)〜 ※なくなり次第終了

「ペコちゃんmilkyドーナツ」のオリジナルトートバッグに、不二家のお菓子やグッズ、お得なドーナツクーポンが入ったHappy Bagです。

オープンイベント［2］「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」プレゼント

開催期間：2025年11月13日(木)〜 ※なくなり次第終了

期間中、税込1,000円以上お買い上げで「ペコちゃんmilkyドーナツステッカー」が1枚プレゼントされます。

東海地区初となる「ペコちゃんmilkyドーナツ」

素材にこだわった軽いくちどけのドーナツと、オープン記念の限定グッズは見逃せません！

mozo ワンダーシティにオープンする「ペコちゃんmilkyドーナツ」の紹介でした。

