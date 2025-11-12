やさしい甘さ！中島大祥堂 クリスマスケーキ5種

中島大祥堂は、2025年11月1日より、丹波の豊かな実りを生かしたクリスマスケーキ5種を販売中です。

芳醇な栗の香りと素材の旨みを引き出した中島大祥堂ならではのケーキが、冬のひとときを華やかに彩ります。

今年は、伝統的な焼き菓子“シュトーレン”を丹波栗で贅沢にアレンジした「丹波栗のシュトーレン」も登場し、店舗とオンラインショップで販売されます。

中島大祥堂 クリスマスケーキ5種

中島大祥堂は、丹波の実り豊かな素材にこだわった和洋菓子をお届けする菓子ブランドです。栗・黒豆・大納言小豆など、丹波の風土が育んだ食材を丁寧に生かし、素朴で上質な美味しさに仕立てています。

兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、大阪府内に5店舗を展開。

四季折々の景色に寄り添う、やさしい甘さのお菓子が楽しめます。

今回のクリスマスケーキは、丹波産のいちごや栗をふんだんに使用し、素材本来の風味を最大限に引き出した特別なラインナップです。

丹波産いちごの生クリームノエル

価格：4,320円(税込)

サイズ：直径12cm

丹波産いちごをふんだんに使用した、クリスマス限定のデコレーションケーキです。

香り高く、甘みと酸味のバランスに優れた丹波産いちごを引き立てるのは、ふんわり軽いスポンジと、コクがありながらもあっさりとした後味の生クリーム。

中心には、丹波産いちごを使用したジュレとムースがサンドされ、果実の風味が幾重にも重なり合う、華やかでやさしい味わいに仕上げられています。

丹波栗たっぷり贅沢モンブランノエル

価格：4,860円(税込)

サイズ：直径12cm

丹波栗を贅沢に使用した、栗好きのためのモンブランです。

サクサクのパイの上に、丹波栗をたっぷり使ったモンブランクリームが絞られ、栗を引き立てる上品な甘さのきび糖の生クリームの中に、大粒の丹波栗の渋皮煮が忍ばされています。

土台には栗と相性の良いショコラムースが重ねられ、力強くもエレガントな苦みと芳醇な香りが口いっぱいに広がります。香りづけにラム酒を使用しています。

ノエルショコラフランボワーズ〜丹波栗とのマリアージュ〜

価格：4,860円(税込)

サイズ：直径12cm

チョコレートムースとフランボワーズが織りなす、チョコレート好きにはたまらないノエルです。

爽やかな酸味のマダガスカル産カカオ豆を使用したチョコレートのムースに、果実感が際立つ濃厚なフランボワーズクリームとジュレが重ねられ、カカオとアーモンドのスポンジを合わせています。

土台のチョコレートコーティングしたクレープのサクサク食感と、丹波栗の香るモンブランクリームが調和し、チョコレート、フランボワーズ、栗の豊かなマリアージュを楽しめます。香りづけに蒸留酒を使用しています。

丹波栗のブッシュドノエル

価格：3,240円(税込)

サイズ：長さ11cm

丹波栗の上品な甘みと香りを生かしたロールケーキです。

丁寧に裏ごししたマロンペーストと、きび糖のやさしい甘さの生クリームをはちみつ香るふんわりスポンジで包み、口どけ良く仕上げられています。

栗本来の上品な甘みと芳醇な風味を堪能できる一品です。

丹波栗のシュトーレン

価格：3,780円(税込)

サイズ：長さ18cm

丹波栗の渋皮煮を贅沢にまるごと包み込み、洋酒漬けのドライフルーツをたっぷり混ぜ込んだ、しっとりとしたソフトな食感のシュトーレンです。

栗の上品な甘みとフルーツの芳醇な香り、ほのかなスパイスが調和し、時間の経過とともに素材の味わいが深まっていきます。

クリスマスまでのひとときを彩る特別な一品です。香りづけにブランデー、ラム酒、赤ワインを使用しています。

丹波の豊かな実りを存分に生かした中島大祥堂のクリスマスケーキ。

今年のクリスマスは、芳醇な栗の香りと旬のいちごが織りなす華やかな味わいで、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか？

中島大祥堂のクリスマスケーキ5種の紹介でした。

