¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¼Æºé¤Ï¡Ö11·î28Æü¤Î±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤ËÜÆü¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ä¡ØÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Æºé¤«¤éÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤ÎÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¡È¤¤¤¤²Ã¸º¤Ç±³¤Ð¤«¤ê¤Ä¤¡¢²ÈÂ²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¿·»¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Öº£¤Î¤â±³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¥ª¥À¥®¥êÉÔºß¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀÄ»³É±Çµ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î¡È¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¡É¤Ê4Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¼Æºé¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¡¢Íý»Ò¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤¿¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤ò¥ª¥À¥®¥ê¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤ËËþÅç¡¢·»¤ÎÌ¼¡¦ËþÎ¤ÆàÌò¤ËÀÄ»³¡¢·»¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÎÉ°ìÌò¤òÌ£¸µ¤¬±é¤¸¤ë¡£
