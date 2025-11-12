フィリピンを拠点に活動し、ことし9月に日本に移送された「JPドラゴン」のメンバーとみられる男6人が、ニセ電話詐欺に関与した疑いで12日、福岡県警に再逮捕され、押収された証拠品が公開されました。

■松永悠作記者

「フィリピンの拠点からはパソコンやスマートフォンのほか、およそ20万人の個人情報が書かれた紙が押収されました。ほとんどが、80代以上の高齢者の情報だったということです。」

詐欺と窃盗の疑いで再逮捕されたのは「JPドラゴン」のメンバーとみられる三本竹朗容疑者（28）ら20代から40代の男6人です。



6人は2022年12月、別の人物らと共謀し、警察官をかたって「あなたの持っている現金にニセ札が含まれているかもしれない」などと電話をかけ、岐阜県の当時88歳の女性から現金150万円とキャッシュカードをだまし取ったなどの疑いです。



警察は6人の認否を明らかにしていません。



警察は12日、フィリピン当局が「JPドラゴン」の拠点から押収した証拠品を公開しました。

名簿にはおよそ20万人分の住所や氏名、電話番号のほか、「同居人の有無」や「日常的に利用している銀行」などの情報が書き込まれ、 地域ごとに分類されていました。



警察は「JPドラゴン」が少なくとも9億円をだまし取ったとみていますが、被害額はさらに拡大する可能性があるとしています。