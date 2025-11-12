◇映画「TOKYOタクシー」公開記念 通天閣でのサプライズセレモニー

俳優の木村拓哉（52）は12日、大阪市内で映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の公開記念で、通天閣でのサプライズセレモニーに倍賞千恵子、山田洋次監督と登場。通天閣下の商店街でたった1日だけの“OSAKAタクシー”が実現し、1000人を超えるファンが沿道から声援を贈った。

山田監督91作目の「TOKYOタクシー」。仏映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手（木村）が高齢者施設まで女性（倍賞）を乗せ、“旅路”で2人が心を通わせていくヒューマンドラマを描く。

先月20日にも映画の本編に登場する東京タワーのふもとへ、木村が劇中で使用したタクシーの助手席に倍賞を乗せて登場するイベントがあった。今回はJR大阪駅にある映画館での舞台あいさつ後、3人は場所を大阪のランドマーク「通天閣」に移動。通天閣本通商店街を木村が運転するタクシー「宇佐美タクシー」に倍賞を乗せて特設ステージ前まで移動。作品のイメージカラー・ピンクのカーペット上を山田監督が待つステージまで倍賞の手を取ってエスコートした。

木村は「まさか通天閣に宇佐美タクシーで来るとは思ってなかった。商店街の皆さん、ちょっとだけお邪魔します」と気配りのあいさつ。タクシーの運転席から「目の前の幕が開いて、これだけのお客さんがいるとは把握してなかった」と驚きの顔。さらに「自分の誕生日の前日にたくさんの誕生日メッセージをいただき、うれしかった」と目を細めて感謝した。