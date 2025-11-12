日本最大のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏らしたとして、警視庁の暴力団対策課の警部補の男が逮捕されました。

帽子をかぶったマスク姿の男。警視庁・暴力団対策課の警部補・神保大輔容疑者（43）です。

記者

「神保容疑者を乗せた車が警視庁本部に入ります」

現役の捜査員がきょう、容疑者として警視庁に入りました。

神保容疑者は今年4月と5月に、警視庁の暴力団対策課が捜査している巨大スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる情報をグループのメンバーに漏洩した疑いがもたれています。

「ナチュラル」は女性をスカウトし、違法に風俗店に紹介。女性の売り上げに応じて風俗店から「スカウトバック」と呼ばれる報酬を得るなどしていて、警視庁が摘発を進めていた日本最大のスカウトグループです。神保容疑者はおととしから今年3月まで、ナチュラルの事件捜査を担当していたということです。

警視庁は捜査の過程で、ナチュラルの関係先にカメラを設置し、関係者の動きをチェック。しかし、神保容疑者は捜査の担当から外れたあとに、ナチュラルが独自に開発したアプリにカメラの画像を数枚共有していたということです。

神保容疑者を知る捜査関係者は…

捜査関係者

「昔は安い弁当を買う生活だったのに、急にヴィンテージのジーンズをはいてきたり、車も買ったりしていた」

突然、羽振りが良くなったと話します。

神保容疑者の自宅からは現金数百万円が押収されていて、警視庁は捜査情報の漏洩の見返りに受け取った可能性もあるとみて、捜査を進めています。