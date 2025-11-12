ゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース）を前日に控え12日、前回覇者の石川遼（34、CASIO）が意気込みを語った。

過去最多となる4回（2010年、2012年、2022年、2024年）の優勝を果たした石川は「優勝したことがあるコースなので、良いイメージとかもありますし、そのイメージのまんま行きたいな、みたいなのはあるんですけど、そう簡単にはいかないだろうな」と話し、「今の自分のゴルフでこの御殿場をどうやって戦っていくかっていうところにしっかり集中したいなと思います」と今シーズン初勝利を目指す。

初日は前日にプロに転向したばかりの中野麟太朗（22、早稲田大）と同組となった。中野に対して「とうとう来たかっていう大物が来たなっていう、そういう雰囲気は感じますね。楽しみです」と期待を寄せる。さらに現在、賞金ランキングトップの生源寺龍憲（27、フリー）とのラウンドと面白い組み合わせとなった。

開催：13日（木）〜16日（日） 太平洋クラブ御殿場コース（静岡県御殿場市）