12日から予算委員会の舞台は参議院に移りました。立憲民主党の蓮舫議員は高市首相との初対決で、いわゆる裏金問題で不記載があった佐藤官房副長官の人事を白紙に戻すよう迫りました。

立憲民主党・蓮舫議員

「今、その院の運営に支障が出ているのは、私たち参議院側ではなくて、総理の人事なんですよ。そのことをどう思われます」

高市首相

「たしかに私の人事で不記載があった議員を登用したということで、混乱が生じているとしたら、大変申し訳ないことでございますけれども」

立憲民主党・蓮舫議員

「この人事、いったん白紙にしませんか」

高市首相

「一度任命したものを白紙にするつもりはございません」

また、立憲民主党の杉尾議員は、高市首相が総務相時代に、当時の安倍政権の首相補佐官が放送法の「政治的公平」の解釈をめぐり、圧力をかけたと指摘される問題を追及しました。

杉尾議員は、高市首相が当時、行政文書の一部について「ねつ造だと考えている」と発言したことについて、「認識は今も変わらないか」とただしました。これに対して、高市首相は「当時の状況下において、その認識が間違っていたとは思わない」と述べました。

杉尾議員はさらに「ねつ造とする根拠は結局あやふやで正確でない」と迫りましたが、高市首相は「行政文書の作成・保管・管理に多々問題があった」とした上で、「正確性の担保と適正管理に取り組んでいる」と強調しました。