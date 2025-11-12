6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（48）が10日、Instagramのストーリーズを更新。16歳になった高校1年生の三女・美心さんの誕生日パーティーの様子を公開した。

【映像】15人大家族の誕生日パーティーの豪華な食卓

これまでも、次男の凛さんや三男の璃さん、自身の誕生日を家族でお祝いした様子をInstagramで紹介してきた佳月さん。ファンからは「家族が多いだけお祝い事いっぱい、幸せいっぱいの漆山家ですね」「スーパーママっぷりにいつも感心させられてます」などのコメントが寄せられていた。

三女16歳の誕生日パーティー 豪華な食卓を披露

10日に更新したストーリーズでは、「小さい頃から優しくてしっかり者で、ちびっこ女子チームのお姉さん的存在。いつもママや家族にたくさんの愛をありがとう。みおんにとって笑顔いっぱいの日、年になりますように。高校生活をenjoyしてね」と、16歳の誕生日を迎えた美心さんへの気持ちをつづっている。

続く投稿では、テーブルに多くの手料理が並んだ、誕生日パーティーの様子も公開している。（『ABEMA NEWS』より）