ぼる塾・田辺智加「全然違くない？」冬のハンドケアに！購入品ネイルオイル

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【Seria＆ロフト購入品紹介】空き時間にいろいろ買ったよ！【上野で見つけたヘルシースイーツ】』の動画をアップ。様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！

■ネイルケア

動画内に登場したのはこちら！

カントリー＆ストリーム/ネイルトリートメントオイル C 税込1,100円(恋式サイトより）

保湿成分に蜂蜜が配合されたネイルオイル！保湿はもちろん、爽やかなシトラス系の香りでも癒されそう。

田辺さんは、ハンドケアについて「ちょっと爪、爪が割れるってみんな知ってる？」と年齢とともに割れやすくなったと明かしながらこちらを紹介。

実際に爪に塗りながら「ツヤツヤになんのこれ」と爪にツヤが出たとコメント。続けて「匂いもなんかめっちゃ良いし」と香りについてもお気に入りの様子。

そして「全然違くない？潤いが」「これで強くしたい」と効果を感じながらネイルケアに意気込みを見せていました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかのアイテムも紹介しながらトークを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。