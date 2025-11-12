東京ドームホテルは、本格フランス料理を提供するダイニング「ドゥ ミル」で、「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」を12月1日から来年2月28日まで提供する。

シェフが修業時代に出会ったフランスの高級食材をはじめ、希少価値の高い食材を使用しながら、その土地の郷土料理などにアレンジ。一皿一皿心を込めて仕上げた特別コースを期間限定で提供する。ダイニング「ドゥ ミル」での家庭的で温かいサービスの中、大切な人との大切な時間を。常時100種類以上ある豊富なワインセレクションとともに楽しんでほしいという。



食材イメージ：オマールブルー・黒トリュフ・フォワグラ・仔羊など

「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」では、アミューズが「マンステールのタルトフランベ 黒トリュフのサラダ添え」。芳醇なマンステールチーズのコクと風味が、カリカリに焼かれた生地、ベーコンの塩味、玉ねぎの甘みと重なり、濃厚で風味豊かな味わいに。黒トリュフを贅沢に飾ったサラダを添えて。オードブルが「フォワグラのポワレ クウェッチとミラベルのコンポテ ガストリックソース」。フォワグラのポワレをメインに、それぞれの風味と食感の違いが味わえるクウェッチとミラベル（西洋スモモの一種）を合わせたコンポート、フォワグラと相性抜群のガストリックソースでさっぱりとした後味に仕上げた。

スープが「オマール海老のビスク オマールブルーとショートパスタ入りパイ包み焼き」。希少なオマールブルーの身とショートパスタを浮き身とした、殻で出汁をとり濃厚な旨味とトマトの酸味、生クリームやミルクのまろやかさが溶け合うスープ。パイ生地のバターの香りに包み込まれ一体となった濃厚で風味豊かな味わいの逸品となっている。

魚料理が「アルプスいわな“オンブルシュヴァリエ”のムニエル ミュスカデの白いマトロートソース」。“淡水魚の王様”と称される“オンブルシュヴァリエ”の素材を生かし、バターの芳醇な香りを纏ったムニエルに。白ワイン由来のフルーティーな味わいと酸味、繊細な風味が特徴の白いマトロートソースを添えて。肉料理は「シストロン産 仔羊のナヴァランとグリエのアンサンブル」と「黒毛和牛フィレ シャトーブリアンのステーキ」（プラス3000円）から選ぶ。「シストロン産 仔羊のナヴァランとグリエのアンサンブル」は、ハーブのような爽やかな風味が加わり、独特な味わいのシストロン産仔羊を、フランス料理における2種類の異なる調理法を組み合わせた煮込み料理と網焼き料理の盛り合わせになっている。

デザートが「クレームブリュレとプラリネ・リヨネーズ フランボワーズのソルベ添え」。表面のパリパリとした香ばしいカラメル層と、とろりとした冷たいカスタードクリームのクレームブリュレ、リヨンの伝統菓子として知られるアーモンドやヘーゼルナッツを砂糖でコーティングしたプラリネ・リヨネーズ、甘酸っぱいフランボワーズのソルベを一皿に仕上げた。その他、小菓子、食後の飲み物となっている。

［「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」提供概要］

期間：12月1日（月）〜2026年2月28日（土）

※除外日：12月20日（土）〜25日（木）、12月31日（水）〜2026年1月4日（日）

場所：6F ダイニング「ドゥ ミル」

時間：

ランチ 11:30〜14:30（ラストオーダー14:00）

※土・日・祝日のみ営業

ディナー 平日18:00〜22:00（ラストオーダー21:00）

土・日・祝日17:00〜22:00（ラストオーダー21:00）

料金：一人様 1万8000円（サービス料・税込）

予約・問い合わせ：前日16時までに要予約

レストラン予約 TEL：03−5805−2237（受付時間 10:00〜19:00）

※メニュー内容は状況によって変更となる場合がある

東京ドームホテル＝https://www.tokyodome-hotels.co.jp