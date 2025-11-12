ヤマハ発動は、スタイリッシュなデザインで軽量コンパクトな新型小径電動アシスト自転車「PAS CRAIG ALLEY（パス クレイグ アリー）」を、来年3月27日に発売する。

「PAS CRAIG ALLEY」のコンセプトは、“街にさりげなく映えるスタイリッシュミニベロ”で、週末の街乗りや通勤などで利用する人をターゲットに開発。シンプルでスタイリッシュなユニセックスデザインと、乗車姿勢が前傾になりすぎない、ゆったりとした乗り心地を両立させたモデルとなっている。主な特徴は、（1）スチールパイプならではの細身設計を活かしたスタイリッシュなフレームデザイン、（2）快適なライディングポジションに寄与するハンドルポジション、（3）内装3段変速や前後フルフェンダー等の日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備−−などとなっている。少ない充電頻度で使える大容量バッテリー（15.8Ah）も搭載している。



「PAS CRAIG ALLEY」

カラーリングは、フォーマルからカジュアルまで、どんな服装ともマッチする「メルティグラファイト」、カジュアルなアウトドアスタイルにもマッチする「カーキジェイド2」、洗練された印象の中に温もりを感じる「マットエクリュ」の全3色となっている。

［小売価格］13万8000円（税込）

［発売日］2026年3月27日（金）

