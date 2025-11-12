ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、11月15日から、素材・縫製など細部にまでこだわり抜いた本格志向のワイシャツ「STOVEL＆MASON」を全国のはるやま店舗で発売する。

「ワイシャツ STOVEL＆MASON」は、80番手双糸を使用した高級感あふれるドレスシャツ。双糸とは糸を2本撚り合わせたもので、強度が増し、毛羽立ちが少なく表面が美しく仕上がるのが特徴。細番手ならではの上質な光沢と滑らかな肌触りで、ビジネスシーンでの品格と存在感を高める。

形態安定性能も備えながら、パーツをつなぎ合わせる際には樹脂のついたテープを一緒に縫い込む特殊なテープ縫製を採用。袖付け・脇・ポケットの防シワ性を向上させ、一日中美しい姿勢を保つ。

さらに、背中の中央で生地を2枚に分けて縫い合わせる「スプリットヨーク」を採用し、肩甲骨の動きに沿って生地が自然にフィット。長時間着用しても突っ張りにくく、快適な着心地を実現している。生地を二枚重ねてステッチをかける本格的な「本縫い縫製」によって、縫い目がフラットで肌あたりが優しく、ほつれにくい耐久性も兼ね備えている。

また、手首にフィットする円錐型のカフスは袖通しが良いのが特徴。日々のビジネスシーンで感じる細かなストレスを解消し、長く愛用できる上質な一着に仕上げた。

［小売価格］6990円（税別）

［発売日］11月15日（土）

はるやま商事＝https://haruyama.jp