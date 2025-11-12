角田裕毅に提示された“3つの道”　米メディアが去就を分析　インディカーも選択肢か

角田が目指すのはレッドブル残留だが…(C)Getty Images

F1キャリア5年目のシーズン、レッドブルのドライバーとして奮闘を続ける角田裕毅。トップチームに名を連ねながら成績が振るわず、シート喪失の危機に直面している。

【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン

12月に行われる最終戦アブダビGPのタイミングでチームの来季ラインナップが発表されるとも伝えられている中、角田の先行きについては現在も、さまざまな議論が繰り広げられているようだ。

米モータースポーツメディア『FANSIDED BEYOND THE FLAG』が現地時間11月11日に配信した記事において、角田の来季の活動に関する独自の見解を示している。

角田に対し、成績低迷により「2025年末でのレッドブル離脱が濃厚」と見込む同メディアは、かねてより噂に上がっていた、インディカー参戦を選択肢の1つとして挙げた。来季F1シートを失った場合、角田が2027年以降での復帰へ向け、「フル参戦できるレースシリーズに身を置く必要がある」と同メディアは主張。その上で、「ホンダが支援するデイル・コイン・レーシングには、シリーズで最後に残ったフルタイムシートが空いており、双方に関心があれば契約成立はさほど難しくないとみられる」などと綴っている。