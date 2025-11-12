KOKUBO（小久保工業所）は、樹脂製のスプーン、フォーク、箸などのシリーズ「KOKU kitchenカトラリー」全11種を発売する。

樹脂製の、シンプルで使いやすいカトラリーのシリーズ。モノトーンでさりげなくおしゃれ。軽くて丈夫だという。耐熱温度はスプーン・フォーク・ナイフ・箸が90度、カトラリーレストが100度、菜箸が240度。食洗機で洗える。テーブルスプーン・同フォーク・同ナイフは、柄がやや楕円状の丸型で、持ちやすくなっている。箸と菜箸の先端はすべり止め加工付。流行に流されないベーシックなデザインで、年齢や性別を問わず、幅広い人におすすめだとか。軽いので、手の力が弱い人、重いカトラリーを持ちたくない人も、ラクにふだん使いできる。

［小売価格］

KOKU テーブルスプーン：214円

KOKU テーブルフォーク：214円

KOKU テーブルナイフ：214円

KOKU デザートスプーン：214円

KOKU デザートフォーク：214円

KOKU バターナイフ：214円

KOKU 箸1膳入：385円

KOKU 箸4膳入：1100円

KOKU カトラリーレスト：214円

KOKU 菜箸（ブルー）：660円

KOKU 菜箸（ピンク）：660円

［発売日］11月20日（木）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp