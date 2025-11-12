小久保工業所、樹脂製のスプーン・フォーク・箸などのシリーズ「KOKU kitchenカトラリー」全11種類を発売
KOKUBO（小久保工業所）は、樹脂製のスプーン、フォーク、箸などのシリーズ「KOKU kitchenカトラリー」全11種を発売する。
樹脂製の、シンプルで使いやすいカトラリーのシリーズ。モノトーンでさりげなくおしゃれ。軽くて丈夫だという。耐熱温度はスプーン・フォーク・ナイフ・箸が90度、カトラリーレストが100度、菜箸が240度。食洗機で洗える。テーブルスプーン・同フォーク・同ナイフは、柄がやや楕円状の丸型で、持ちやすくなっている。箸と菜箸の先端はすべり止め加工付。流行に流されないベーシックなデザインで、年齢や性別を問わず、幅広い人におすすめだとか。軽いので、手の力が弱い人、重いカトラリーを持ちたくない人も、ラクにふだん使いできる。
［小売価格］
KOKU テーブルスプーン：214円
KOKU テーブルフォーク：214円
KOKU テーブルナイフ：214円
KOKU デザートスプーン：214円
KOKU デザートフォーク：214円
KOKU バターナイフ：214円
KOKU 箸1膳入：385円
KOKU 箸4膳入：1100円
KOKU カトラリーレスト：214円
KOKU 菜箸（ブルー）：660円
KOKU 菜箸（ピンク）：660円
［発売日］11月20日（木）
