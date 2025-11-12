今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月13日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


金運にツキあり。気になるなら迷わず買ってしまおう。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


暇だとネガティブなことを考えがち。マメに体を動かそう。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


人の好意を期待すると、とんだ目に……。ずうずうしい態度は失敗のもと。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


ボンヤリしがち。外出時の戸締りや火の元には注意して。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


目立とうとすると運気ダウン。チームプレイに徹しよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


思い通りにならないことが多そう。我慢が大切になる日。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


大事な物を紛失するかも。諦めずに探せば今日中に見つかるはず。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


他人からの評価は気にしないでOK。足を引っ張られることに……。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人との会話にグッドアイデアあり。後で役立つ暗示が。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


全てがよい方向に進展する幸運日。自信を持って行動を。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


友人からの誘いあり。財布の中身が心配なら断ってもOK。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


友人運アップ。今日出会った人とは末永い関係になりそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)