「まじでバービー人形かと」人気芸人のキュートな最新ショットに「姫やん」「びっくりした」と反響！
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは11月12日、自身のInstagramを更新。普段とは違ったキュートな姿を披露しました。
【写真】エルフ荒川、キュートな最新ショット披露！
この投稿にファンからは、「荒川ちゃんかわいい！」「姫やん」「まじでバービー人形かと思った」「かわい過ぎてびっくりした」「何着ても似合う」「さすがにバービー過ぎるかわいい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「かわい過ぎてびっくりした」荒川さんは「11月14日 アゲ盛れグリッター限定色102 人生幸苺かな 発売まであと2日」とつづり、4枚の写真を投稿。フリルがかわいらしいピンクのトップスに、大きなリボンのポニーテール姿を披露しました。普段とはまた違ったキュートな雰囲気で、とても魅力的です。
「女子力増し過ぎ」荒川さんは同日の投稿で、「プリちょ」とつづり、ストレートヘア姿の自撮りショットを公開。コメントでは、「か、かわいい」「ギャル最高」「女子力増し過ぎ」との声が寄せられています。今後の荒川さんの投稿も楽しみですね！
