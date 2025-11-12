お笑いコンビ・エルフの荒川さんは11月12日、自身のInstagramを更新。普段とは違ったキュートな姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：エルフ荒川さん公式Instagramより）

写真拡大

【写真】エルフ荒川、キュートな最新ショット披露！

「かわい過ぎてびっくりした」

荒川さんは「11月14日　アゲ盛れグリッター限定色102 人生幸苺かな　発売まであと2日」とつづり、4枚の写真を投稿。フリルがかわいらしいピンクのトップスに、大きなリボンのポニーテール姿を披露しました。普段とはまた違ったキュートな雰囲気で、とても魅力的です。

この投稿にファンからは、「荒川ちゃんかわいい！」「姫やん」「まじでバービー人形かと思った」「かわい過ぎてびっくりした」「何着ても似合う」「さすがにバービー過ぎるかわいい」との声が寄せられました。

「女子力増し過ぎ」

荒川さんは同日の投稿で、「プリちょ」とつづり、ストレートヘア姿の自撮りショットを公開。コメントでは、「か、かわいい」「ギャル最高」「女子力増し過ぎ」との声が寄せられています。今後の荒川さんの投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)