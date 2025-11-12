横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で、48年です。11日に母親の早紀江さん(89)が会見を開き「精も根も尽き果てた」と苦しい思いを明かしました。



■横田めぐみさんの母・早紀江さん

「精も根も尽き果てたって感じなんですよ、もう歳がいってきて。本当にもう会えないのかなと思うときもあるし、それはそれでもう仕方がないなって思うときもありますけど。」



1977年、当時中学1年生だった横田めぐみさんが下校中に拉致されてから11月15日で48年が経ちます。帰国が叶わぬまま、めぐみさんの母・早紀江さんは2026年2月で90歳を迎えます。



「(長さに対しては)もうあ然とするばかりで、考えようがない。80代は元気だったし何でも出来ているし、でもだんだん絶対に弱っていくと思う。必ず1回でも他の家族もみんな家族と会えるようにお願いします、というお祈りをいつもしている。」



日朝首脳会談の実現に意欲を見せる高市総理に対しては－



「日朝会談をやっていただかないと、話し合いをしなかったらとにかく動かないとみんな思っている。(高市総理は)最初からはっきりおっしゃっていて、『これは放っておけない』『頑張りますよ』と言ってくださったことは初めてなので、高市さんには期待している。」