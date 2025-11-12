【天才現る】犬好きにはたまらない→食材で作った“コーギー”に6万いいね「芸術やん…！」「色味が絶妙」【ママリ】

愛犬そっくり！大根おろしコーギー

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ハッピーポテトフライ(@happypotetofly)さんの投稿です。皆さんは【大根おろしアート】というものを聞いたことがありますか？大根おろしを動物やキャラクターの形に整えるという、見た目も楽しめるものなんです！投稿者は、愛犬のポテトフライ君そっくりの“大根おろしコーギー”を投稿。あまりのかわいさに注目を集めました。

投稿者・ハッピーポテトフライ(@happypotetofly)さんは、愛犬のポテトフライ君そっくりの“大根おろしコーギー”を投稿。あまりのかわいさに注目を集めました。もったいなくて、食べられなくなってしまいそうな大根おろしコーギーがこちら！

大根おろしだからこそ表現できる、このふわっふわ感がたまりません！醤油でほんのりと色付けられ、コーギーそっくり。大根おろしは鍋や焼き魚、卵焼きなどさまざまな料理で大活躍します。もはや大根おろしコーギーがメインディッシュになってしまいそうですね。



この投稿には「初めて見た❣️かわいい❣️😆」「大根おろしアートの進化がすごいです✨」といったコメントが寄せられていました。なんだか挑戦してみたくなってしまいます！かわいすぎる大根おろしアートが素晴らしい投稿でした。

