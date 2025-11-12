◇大阪市内で映画「TOKYOタクシー」の舞台あいさつ

俳優の木村拓哉は12日、大阪市内で映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の舞台あいさつに倍賞千恵子、山田洋次監督と登場。13日に53回目の誕生日を迎える木村に倍賞がサプライズのプレゼントを贈り、木村も感激していた。

TOKYOタクシーが描かれた特大のバースデーケーキが運び込まれると、木村は思わず「すげぇ〜」と驚きの声。さらに倍賞から「ハッピーバースデー」の歌を贈られ、倍賞とがっちりハグして感謝の気持ちを表した。

映画について、木村は「山田監督の思いやり、愛情、厳しさを感じていただけたら。皆さん、何度も乗車してください」とタクシーに引っ掛けてPR。倍賞は「タクシーでは木村くんの後ろ姿ばかり見てました。バックミラーに写る木村くんの目が見えて。目の小さな渥美清さんと違って、木村君は目力があった」と「男はつらいよ」で何度も共演した渥美清さんを例に挙げて笑いを誘った。

大阪の思い出を聞かれ、木村は過去に「個人的には、幼少の頃、箕面に住んでました。大阪の皆さんの言葉を耳にしてもスムーズ」とニッコリ。SMAP時代も含め、何度も大阪城ホールでライブを行っており「大阪は非常に盛り上がる」と持ち上げ、「でも、MCに関してはものすごく厳しい」と笑わせた。

山田監督91作目の「TOKYOタクシー」。仏映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手（木村）が高齢者施設まで女性（倍賞）を乗せ、“旅路”で2人が心を通わせていくヒューマンドラマを描く。