危険！自動車専用のトンネルを“自転車で”駆け抜ける外国人たち 開通したばかりの熊本西環状道路で「通行禁止」の標識読めず？
10月に延伸・開通したばかりの熊本市の自動車専用道路「熊本西環状道路」で、事故につながりかねない危険な行為が確認されました。
熊本市が対策も検討しています。
撮影された動画に映っていたのは
画面左に自転車が1台、2台･･･さらにその先に自転車が2台。西環状道路にあるトンネル内で、自転車4台が道路左側の避難通路を走る姿が確認されました。
動画が撮影されたのは11月9日、日曜日の昼頃です。
車を運転していて、この場面に遭遇した人に話を聞くと…。
撮影者「下硯川インターで降りる時の最後のトンネル。自転車や歩行者はいないものと思って走っているので、ちょっとびっくりした。『入れない』という看板の文字が読めない外国人の方かなと」
取材班も、開通したばかりの池上・熊本駅インターから西環状道路に入り現場を目指しました。
その場所は、花園インターを過ぎてすぐの場所にあるトンネル内でした。
記者「本来、自転車がいるはずではないところです」
暗い上に避難通路も狭く、自転車で走るには危険な場所です。
撮影者「車道側に こけてきたらどうしようと思って。対面通行になっているから避けられないし」
時速70キロ近い車が行き交う自動車専用道路を自転車で走る危険な行為。
一体、彼らはどこから西環状道路に入ったのか。
道路を管理する熊本市に聞きました。
監視カメラを見ると？
熊本市北区土木センター維持課 永田隆一課長「花園インターから入って貢トンネルを通り、和泉インターで降りたと認識している」
熊本市によりますと、西環状道路には4台の監視カメラがあり、トンネル手前のカメラには4人が映っていたものの、和泉インターから先のカメラには映っていなかったということです。
当日、目撃者から市に通報があり、駆け付けた警察が4人を注意したということですが…。
記者「西環状道路の入口には、この先、自転車は通行できないことを示す看板が設置されています」
今回の4人は外国人で「通行禁止」を示す標識の意味が分からなかった可能性もあるみられています。
熊本市北区土木センター維持課 永田隆一課長「看板の追加や対策を検討しなければならない。重大な事故につながる可能性があるので、自転車や徒歩などでの進入は絶対にやめてほしい」