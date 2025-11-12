10月に延伸・開通したばかりの熊本市の自動車専用道路「熊本西環状道路」で、事故につながりかねない危険な行為が確認されました。

【写真を見る】トンネルを走行する4台の自転車

熊本市が対策も検討しています。

撮影された動画に映っていたのは

画面左に自転車が1台、2台･･･さらにその先に自転車が2台。西環状道路にあるトンネル内で、自転車4台が道路左側の避難通路を走る姿が確認されました。

動画が撮影されたのは11月9日、日曜日の昼頃です。

車を運転していて、この場面に遭遇した人に話を聞くと…。

撮影者「下硯川インターで降りる時の最後のトンネル。自転車や歩行者はいないものと思って走っているので、ちょっとびっくりした。『入れない』という看板の文字が読めない外国人の方かなと」

取材班も、開通したばかりの池上・熊本駅インターから西環状道路に入り現場を目指しました。

その場所は、花園インターを過ぎてすぐの場所にあるトンネル内でした。

記者「本来、自転車がいるはずではないところです」

暗い上に避難通路も狭く、自転車で走るには危険な場所です。

撮影者「車道側に こけてきたらどうしようと思って。対面通行になっているから避けられないし」

時速70キロ近い車が行き交う自動車専用道路を自転車で走る危険な行為。

一体、彼らはどこから西環状道路に入ったのか。

道路を管理する熊本市に聞きました。

監視カメラを見ると？

熊本市北区土木センター維持課 永田隆一課長「花園インターから入って貢トンネルを通り、和泉インターで降りたと認識している」

熊本市によりますと、西環状道路には4台の監視カメラがあり、トンネル手前のカメラには4人が映っていたものの、和泉インターから先のカメラには映っていなかったということです。

当日、目撃者から市に通報があり、駆け付けた警察が4人を注意したということですが…。

記者「西環状道路の入口には、この先、自転車は通行できないことを示す看板が設置されています」

今回の4人は外国人で「通行禁止」を示す標識の意味が分からなかった可能性もあるみられています。

熊本市北区土木センター維持課 永田隆一課長「看板の追加や対策を検討しなければならない。重大な事故につながる可能性があるので、自転車や徒歩などでの進入は絶対にやめてほしい」