Ãæ´ÝÍº°ì¤¬£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿£¸Æü¤Î£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢£³»þ´Ö¤Ç£µ£±¶ÊÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¦Ãæ´Ý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÊÃ±¤ËÁí³ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²¹¤«¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤é¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤¡àºÇ¸å¡¢¤³¤³¥¥á¤Æ¤ä¤í¤¦á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¸Å»Ô·û¼÷»á¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î£¶¿§¥é¥¤¥È¤ÎàÅú¤¨á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø£Ò£å£á£ì¡¡£Æ£á£ã£å¡Ù¡Ê£²£°£°£¶Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤ÎÀÎ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£¶¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢£¶¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤¡à¤³¤³¤ËÈà¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ËÈà¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤«¤â¤Íá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¥é¥¤¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö¤Þ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡×¤ÈÃæ´Ý¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤¡²¿¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¡¢¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¤ËºÇ¸å¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤è¡Á¤¯¤³¤¦¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ãæ´Ý¤¤¤ï¤¯¡¢¥´¥¸¥à¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ï²¿¿Í¤«¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤ÏÃ¯¤â¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£Ãæ´Ý·¯¤ò£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤âÏÃ¤·³Ý¤±¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ÖÈ±Æþ¤ì¤ºÃæ´Ý¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥¦¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¤µ¤Ã¤¤â¡ËÄ¾µå¤ÇÊÑ¤Ê¿¶¤ê¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢Ãæ´Ý¤¬¾®³Ø£±Ç¯À¸º¢¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ²±¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³À²Ö¤Ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÏÃ¤è¤ê¤Ä¤¤£±Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿ÌðÀè¤À¤Ã¤¿¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤ÎÌ©²ñÊóÆ»¤ò¤Û¤¸¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¤ä¤á¤í¡£¿¨¤ì¤ó¤Î¤ä¤á¤í¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡Ö¤½¤ì¡ÊÃæ´Ý¥¤¥¸¤ê¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³À²Ö¤Ï¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡Ö¡Ê¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¡Ë¤³¤Î»þ´ü¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯Ãæ´Ý·¯¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È·ù¤ß¤Ê¼ÁÌä¡£Ãæ´Ý¤Ï¡Ö²¿¸À¤¦¤Í¤ó¡£¤½¤ì´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥à¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£