合同捜査本部が押収したコカイン（第３管区海上保安本部提供）

貨物船の船底部に隠したコカイン約２０キロを密輸入しようとしたとして、第３管区海上保安本部などの合同捜査本部は１２日までに、麻薬取締法違反（営利目的輸入未遂）の疑いで、ブラジル国籍の男ら４人を逮捕した。男らは船員が知らないうちに船底に薬物などを隠す「パラサイト型」という手口で密輸を企てており、合同捜査本部は国際的な密輸組織の犯行とみて調べる。

３管によると、国内でのパラサイト型密輸事件の摘発は１９年８月に愛知県の三河港で貨物船からコカイン約１７８キロが押収された事件に続き２件目で、容疑者の逮捕は初めて。

逮捕されたのは、いずれもブラジル国籍で職業不詳の東京都足立区の男（４７）、横浜市鶴見区本町通４丁目の男（４６）、群馬県大泉町の男（３４）の３容疑者と、東京都渋谷区、職業不詳の男（４４）の計４人。

逮捕容疑は、４人は共謀して、２０２４年１月に静岡県の田子の浦港に着岸していたパナマ船籍の貨物船（約３万１千トン）の船底部に隠されたコカイン約２０キロ（末端価格約５億円）を輸入しようとした、としている。３管は４人の認否を明らかにしていない。４人とは別の男が回収しようと潜水したが、溺死し陸揚げできなかったという。