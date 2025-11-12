「國學院コンテスト」ファイナリスト、伊藤凌華さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.2の伊藤凌華（いとう・りょうか）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト
学部／学年：文学部外国語文化学科／4年
出身地：東京都
誕生日：7月21日
趣味：映画・ドラマ鑑賞、ガチャガチャ、シルバニア集め、ピアノ、散歩、自炊
特技：ピアノ、ダンス、耳を動かせる
好きな食べ物：ポテトフライ、寿司、チョコレート
好きな言葉（座右の銘）：やらぬ後悔よりやる後悔
最近ハマっていること：いろいろな紅茶の茶葉を集めること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
多くの人に知ってもらい、自分と向き合うきっかけを作りたかったからです。普段お芝居をしているので、本格的に俳優として活動していく第一歩として挑戦してみたいと思いました！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
愛嬌！笑顔を褒めていただけることが多いです。自分の好きなこと、やりたいことを追い求める好奇心旺盛なところも強みだと思います。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
よく食べてよく動く！ケアについては、肌が乾燥しないように、よく保湿することを特に心がけています。
― 憧れの有名人はいますか？
今田美桜さん、石原さとみさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
初めて大きなオーディションに挑戦した時のことが特に心に残っています。結果は不合格で、長い間準備をしていた分、悔しさと自分への失望で悲しくて、心が折れそうになりました。しかし、「落ちたこと自体が終わりではなく、学びの始まりだ」と考え直し、当時の演技を客観的に振り返りました。オーディションやレッスンのたびに改善点をノートにまとめ、演技の幅を広げるために新しいレッスンや作品研究に取り組みました。その経験を経て、オーディションは合否だけではなく、自分の成長を確認する場であるとも捉えられるようになり、次の挑戦にも前向きに臨めるようになりました。やってみないと始まらないし、失敗しないと成長しない！と思い、とにかく頑張っています！
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
卒業後は芸能の道に進みます。俳優として活躍して、誰かにとっての｢頑張る理由｣になることが夢です。さまざまな作品で、さまざまな役を演じたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、伊藤さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めないこと！今の自分の状況と、夢を叶えるために必要なことを常に把握して進み続けることが大切だと思います。私もまさに夢を叶えるために頑張っている最中なので、一緒に頑張りましょう！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
【Not Sponsored 記事】
