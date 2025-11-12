ゆってぃの妻・石川あんな、親になって初めての誕生日 家族3ショットに反響「理想の旦那」「成長報告可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/12】お笑いタレントのゆってぃの妻でタレントの石川あんなが11月11日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日の報告とともに家族3ショットを披露した。
【写真】人気お笑いタレントの35歳妻「理想の旦那」家族3ショット公開
石川は「昨日で35歳になりました。はや！」とコメントし、誕生日を報告。微笑ましい家族3ショットを投稿した。「親になってはじめての誕生日。誕生日だ〜！なんてはしゃいでいられないくらい毎日が慌ただしくて、そういえば明日か、で迎えた誕生日でした」と振り返った。当日は、夫・ゆってぃが仕事終わりにケーキを買ってきてくれたほか、久しぶりに夫婦2人で過ごす時間を作ってくれたことを明かし、「ゆうたくんに感謝」と綴っている。
また、娘の“ワカチ子ちゃん”が10ヶ月を迎えたことも報告。「最近は拍手と首を傾げて笑って誤魔化すのを覚えました！可愛い！」と成長ぶりを明かしている。
この投稿には「ワカチ子ちゃんの成長報告可愛すぎる」「ゆってぃ、理想の旦那すぎる」「誕生日の過ごし方が素敵すぎる」「夫婦時間をちゃんと作ってくれるのすごい」といったコメントが寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気お笑いタレントの35歳妻「理想の旦那」家族3ショット公開
◆石川あんな、親になって初めての誕生日を報告
石川は「昨日で35歳になりました。はや！」とコメントし、誕生日を報告。微笑ましい家族3ショットを投稿した。「親になってはじめての誕生日。誕生日だ〜！なんてはしゃいでいられないくらい毎日が慌ただしくて、そういえば明日か、で迎えた誕生日でした」と振り返った。当日は、夫・ゆってぃが仕事終わりにケーキを買ってきてくれたほか、久しぶりに夫婦2人で過ごす時間を作ってくれたことを明かし、「ゆうたくんに感謝」と綴っている。
◆石川あんなの投稿に反響
この投稿には「ワカチ子ちゃんの成長報告可愛すぎる」「ゆってぃ、理想の旦那すぎる」「誕生日の過ごし方が素敵すぎる」「夫婦時間をちゃんと作ってくれるのすごい」といったコメントが寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】