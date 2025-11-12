パパブブレの福袋2026♡キャンディやグミが詰まった限定セット登場

新しい一年のはじまりに、指先も心もワクワクするような甘い贈り物はいかがですか？Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、2025年11月12日（水）より公式サイトにて、全7種類の福袋予約受付を開始。プレミアム福袋には人気キャンディや正月限定商品を詰め合わせ、数量限定のキルティングバッグ付き♡オンライン限定セットもあり、贈り物にもぴったりです。

プレミアム福袋で贅沢なお正月気分



パパブブレの「プレミアム福袋」税込5,000円は、6,260円相当のキャンディや正月限定商品を詰め合わせた特別仕様。

温かみのあるキルティングバッグは肩掛けも可能で、食べ終わった後も楽しめるキャニスター入りキャンディ付きです。500円引きクーポンも入ってお得♡

※数量限定のためオンライン予約上限に達した場合は店頭販売なし。

好みに合わせて選べる松竹梅福袋



パパブブレの定番福袋は「梅」「竹」「松」の3種類。梅（税込1,800円）…キャンディ3袋＋500円クーポン。

竹（税込2,500円）…キャンディ＋グミセット＋500円クーポン。

松（税込3,500円）…キャンディ・グミ・チョコ・ミニミルクロッキーロード入り＋500円クーポン。用途やボリュームに合わせて、お好みの福袋を選べます。

オンライン限定の大ボリューム福袋も



福箱【オンラインストア限定】

グミ派に嬉しい「グミ福袋（税込2,500円）」や、キャンディ150袋入りの「キャンディ福袋（税込10,000円）」もオンライン限定で登場。

日常使いに彩りを加える「福箱（税込4,000円）」には耐熱グラスやポーチなどランダムで4～7点のオリジナルグッズが詰め合わせ。1会計につき300円OFFクーポンももらえてお得です♪

パパブブレ福袋で新年を甘く彩ろう♡



2026年の新年は、パパブブレの福袋でワクワクのスタートを。

数量限定のプレミアム福袋や、オンライン限定の大容量セット、日常を彩る福箱など、多彩なラインナップで贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。

甘く可愛いキャンディやグミで、指先も心もハッピーに迎えてくださいね♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。