12日も、クマの市街地への出没が各地で相次いでいます。札幌市では、住宅街を歩き回ったような「クマの足跡」が確認され、住民たちは対策を強化していました。

■連日相次ぐクマの出没

北海道札幌市の円山動物園。にぎわいを失って4日目のことでした。12日午前、野生のクマが園内で駆除されました。

札幌の中心地から4キロほどにある円山動物園。最初の痕跡は、9日。見つかったのは、10センチほどの小さな足跡でした。

札幌市円山動物園 保全・教育推進課 前野良史課長（今月9日）

「ヒグマであることが恐らく間違いない。ヒグマが開けたと思われる穴がありました」

フェンスに開けられた穴が、侵入経路とみられています。

職員

「クマの痕跡が出まして、臨時休園させていただきました」

円山動物園は臨時休園。その後、円山公園も全面閉鎖されました。

記者（10日）

「円山動物園から数百メートル離れた道路付近で、けさ（10日朝）クマらしき動物が目撃されました」

連日相次いだクマの出没。

記者（11日）

「雪の上にクマの足跡が残っていて、住宅の敷地の中へと続いています」

近隣住民

「気をつけなきゃいけない」

積もった雪が、痕跡をくっきりと残しました。

近隣住民

「雪が降ったのでたまたま見つかっただけで、常日頃から歩いていたと思うと怖い」

■迫る危険に、住民は…

動物園内で11日に撮影されたクマの映像。動物園と住宅街を、行き来していたとみられます。

別の写真では、高い位置にある窓部分にしがみつくような様子も確認できました。

北海道に生息するヒグマ。本州のツキノワグマよりはるかに大きく、凶暴とされています。迫る危険に、住民は…。

近隣住民

「（足跡が）ここにある。午前2時半くらいに2階からのぞいたらあった。クマスプレー、山菜採りなどで使っていたけど、今では家の前で使うように。まさかこんなところに」

札幌市によると、ここで見つかった足跡が、動物園のフェンスにつながっていたといいます。

■専門家「今後も住宅街に出没する可能性」

12日午前、園内の箱ワナにかかったクマ。午前11時半ごろ、駆除されました。体長1メートル13センチのオスグマで、園内に侵入を繰り返していたクマと、同一個体の可能性が高いということです。

ただ専門家は、クマが今後も住宅街に出没する可能性を指摘します。

北海道大学獣医学研究院 坪田敏男教授

「冬眠に入るための準備をしているところで、多分食べ物が足りていない。人里に出てきていろんな物をあさっている。最悪のシナリオは12月に入っても冬眠に入らないクマが、もしかしたらいるかも。しばらくはクマの出没には警戒をしなくてはいけない」

札幌市は、円山動物園の再開時期の見通しは立っていないとしています。