【ポイント】
・台風26号は沖縄へ。13日（木）は先島諸島で暴風となるおそれ。
・沖縄付近の前線はやや北上。九州南部や四国などでも雨。
・北日本は寒冷前線が通過。落雷や突風などに注意。
・17日（月）は発達した低気圧が通過し、北日本を中心に荒れた天気。
・18日（火）は強い寒気が南下し、北陸でも初雪か？

【全国の天気】
台風26号は弱まりながら13日（木）に沖縄の先島諸島に近づくでしょう。午後は台風が温帯低気圧に変わりますが、先島諸島ではまた、暴風となるおそれがあります。沖縄では14日（金）にかけて大雨が続くでしょう。一方、寒冷前線が通過する北日本では、大気の状態が不安定で、落雷や竜巻などの突風、急な強い雨に注意が必要です。関東から九州北部も雲が広がり、太平洋側で雨の降る所がありますが、寒さは前日より緩む所が多いでしょう。最高気温は金沢で20度、名古屋と大阪で18度、仙台でも17度まで上がりそうです。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　3度（＋1　11月上旬）
仙台　　5度（±0　平年並み）
新潟　　6度（±0　平年並み）
東京　　9度（＋1　平年並み）
長野　　5度（＋2　11月上旬）
名古屋　11度（＋5　11月上旬）
大阪　　12度（＋3　11月上旬）
広島　　12度（＋3　10月下旬）
高知　　14度（＋4　10月下旬）
福岡　　15度（＋4　10月下旬）
鹿児島　17度（±0　10月下旬）
那覇　　26度（＋1　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　13度（＋5　11月上旬）
仙台　　17度（＋3　11月上旬）
新潟　　17度（＋3　11月上旬）
東京　　16度（＋1　平年並み）
長野　　16度（＋2　11月上旬）
名古屋　18度（＋3　平年並み）
大阪　　18度（＋1　平年並み）
広島　　18度（＋1　平年並み）
高知　　19度（＋1　平年並み）
福岡　　21度（＋3　10月下旬）
鹿児島　19度（-1　11月下旬）
那覇　　29度（-1　10月上旬）

【週間予報】
14日（金）は沖縄で雨が続くほか、北海道は雪が降りそうです。「七五三」となる15日（土）は全国的に晴れて、お出かけ日和でしょう。16日（日）から17日（月）にかけては、発達した低気圧が通過するため、北日本を中心に雨と風が強まり、荒れた天気になりそうです。その後、強い寒気が南下し、18日（火）は日本海側の広い範囲で雪となるおそれがあります。東北南部や北陸でも初雪となるでしょう。関東から西の太平洋側は空気が乾燥した晴天ですが、寒さが厳しく、冬の到来となりそうです。