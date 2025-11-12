【ポイント】

・台風26号は沖縄へ。13日（木）は先島諸島で暴風となるおそれ。

・沖縄付近の前線はやや北上。九州南部や四国などでも雨。

・北日本は寒冷前線が通過。落雷や突風などに注意。

・17日（月）は発達した低気圧が通過し、北日本を中心に荒れた天気。

・18日（火）は強い寒気が南下し、北陸でも初雪か？

【全国の天気】

台風26号は弱まりながら13日（木）に沖縄の先島諸島に近づくでしょう。午後は台風が温帯低気圧に変わりますが、先島諸島ではまた、暴風となるおそれがあります。沖縄では14日（金）にかけて大雨が続くでしょう。一方、寒冷前線が通過する北日本では、大気の状態が不安定で、落雷や竜巻などの突風、急な強い雨に注意が必要です。関東から九州北部も雲が広がり、太平洋側で雨の降る所がありますが、寒さは前日より緩む所が多いでしょう。最高気温は金沢で20度、名古屋と大阪で18度、仙台でも17度まで上がりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 3度（＋1 11月上旬）

仙台 5度（±0 平年並み）

新潟 6度（±0 平年並み）

東京 9度（＋1 平年並み）

長野 5度（＋2 11月上旬）

名古屋 11度（＋5 11月上旬）

大阪 12度（＋3 11月上旬）

広島 12度（＋3 10月下旬）

高知 14度（＋4 10月下旬）

福岡 15度（＋4 10月下旬）

鹿児島 17度（±0 10月下旬）

那覇 26度（＋1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 13度（＋5 11月上旬）

仙台 17度（＋3 11月上旬）

新潟 17度（＋3 11月上旬）

東京 16度（＋1 平年並み）

長野 16度（＋2 11月上旬）

名古屋 18度（＋3 平年並み）

大阪 18度（＋1 平年並み）

広島 18度（＋1 平年並み）

高知 19度（＋1 平年並み）

福岡 21度（＋3 10月下旬）

鹿児島 19度（-1 11月下旬）

那覇 29度（-1 10月上旬）

【週間予報】14日（金）は沖縄で雨が続くほか、北海道は雪が降りそうです。「七五三」となる15日（土）は全国的に晴れて、お出かけ日和でしょう。16日（日）から17日（月）にかけては、発達した低気圧が通過するため、北日本を中心に雨と風が強まり、荒れた天気になりそうです。その後、強い寒気が南下し、18日（火）は日本海側の広い範囲で雪となるおそれがあります。東北南部や北陸でも初雪となるでしょう。関東から西の太平洋側は空気が乾燥した晴天ですが、寒さが厳しく、冬の到来となりそうです。