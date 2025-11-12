法務省は１２日、今年の司法試験に１５８１人が合格したと発表した。

前年から１１人減ったが、政府が掲げる「合格者１５００人以上」の目標は３年連続で上回った。

受験者は前年より５８人多い３８３７人で、合格率は前年から０・９３ポイント減の４１・２０％だった。男性の合格者は１１０２人、女性は４７９人で、女性が２年連続で３割を超えた。平均年齢は２６・８歳で、最年少は１８歳、最年長は６９歳だった。

合格者のうち、法科大学院の修了者は４４１人で前年から３０人減少し、合格率は２１・９１％にとどまった。法科大学院在学者は７１２人で、前年から３２人増え、合格率は５２・６６％だった。

合格者が１００人を超えたのは、早稲田大（１５０人）、京都大（１２８人）、慶応大（１１８人）、東京大（１１６人）の４校だった。

一方、法科大学院を修了せずに受験できる「予備試験」を経た合格者は４２８人で、合格率は９０・６８％に達した。優秀な学生が予備試験ルートを選択する傾向は続いている。

司法試験は来年から、受験者や採点担当者の負担軽減などを目的に、デジタル化が予定されている。紙に手書きで解答していたこれまでの方式から、パソコン画面上で解答する方式に変わる。出願の手続きもオンラインで行えるようになる。