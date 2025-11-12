2025年レースクイーン新人賞に輝き、現在はキックボクシングイベント「KNOCK OUT」のラウンドガールを務める弓川いち華さん（29）のFLASHデジタル写真集「弓川いち華 強がりの素肌」がリリースされました。



【写真】火照った肌が艶めかしい弓川いち華さん

ミスFLASH2023でグランプリを受賞し、その後レースクイーンやサッカーチームのイメージガールとしても活躍を見せる弓川さんが久しぶりにFLASHに帰ってきてくれました。今作では、キックボクシングのラウンドガールを務めた経験も活かしてボクシングに挑戦！ スラリと伸びた高身長と長い手足でトレーニングをする姿から運動を終えて自宅でリラックスする姿もリアルに再現。私生活をのぞき見している気持ちでご覧ください。



FLASHでもキックボクシングジムで撮影されたグラビアを披露した弓川さん。白の紐付きスポブラにピンクのショーパンというセクシーかつキュート。グローブをはめて構える姿も様になっており、まぶしい笑顔にスレンダーなボディを存分に見せつけています。



【弓川いち華さんプロフィール】

ゆみかわいちか 29歳 1995年11月30日生まれ 大阪府出身 T165・B85(D)W59H88 アイドルグループ「READY TO KISS」の元メンバー。2023年にはミスFLASH2023グランプリ、2代目シントトロイデンガールズに選出。現在はKNOCK OUTのラウンドガールや、SUPER GTのレースアンバサダーとしても活躍中。レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョンを受賞した。最新情報は公式X（@yumikawa_ichika）、公式Instagram（@yumikawa_ichika）