明日は天気が下り坂に、雨具があると安心【これからの天気(12日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
13日(木)は、天気が下り坂に向かいそうです。
◆警報・注意報
現在、下越・中越に広く霜注意報が発表されています。
◆11月13日(木)の天気
・上越地方
日中は晴れ間があり、暖かくなるでしょう。
ただ、夜は雨の降るところがあるため、帰りが遅い方は雨具があるとよさそうです。
・中越地方
朝は、霜が降りるほど冷え込むところがあるでしょう。
日中は日差しが届いて今日より気温が上がりますが、夜遅くにはにわか雨のところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
日中は、おおむね晴れて過ごしやすい陽気になるでしょう。
ただ、夜は急な雨に注意が必要です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
傘マークはありませんが、夕方以降は所々で雨や雷雨になるでしょう。
最低気温は5℃前後、最高気温は17℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
夕方以降は、雨の降るところがあるでしょう。
局地的にはカミナリを伴うため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風が強まるでしょう。
波の高さは、上越・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆紅葉見ごろ情報
弥彦公園は、これからさらに色づきが進むでしょう。
そのほかは、平地も含めて広く見ごろになっています。
◆週間予報
この先16日(日)までは、晴れ間の出るところが多い見込みです。
一方、17日(月)から天気が崩れ、18日(火)と19日(水)は平地でも雪が降るところがあるでしょう。
来週は雪が積もるところがありそうです。最新の気象情報に注意ください。
