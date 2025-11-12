これからの気象情報です。

13日(木)は、天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、下越・中越に広く霜注意報が発表されています。



◆11月13日(木)の天気

・上越地方

日中は晴れ間があり、暖かくなるでしょう。

ただ、夜は雨の降るところがあるため、帰りが遅い方は雨具があるとよさそうです。



・中越地方

朝は、霜が降りるほど冷え込むところがあるでしょう。

日中は日差しが届いて今日より気温が上がりますが、夜遅くにはにわか雨のところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

日中は、おおむね晴れて過ごしやすい陽気になるでしょう。

ただ、夜は急な雨に注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

傘マークはありませんが、夕方以降は所々で雨や雷雨になるでしょう。

最低気温は5℃前後、最高気温は17℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

夕方以降は、雨の降るところがあるでしょう。

局地的にはカミナリを伴うため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。



◆風と波

下越と佐渡で次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、上越・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。



◆紅葉見ごろ情報

弥彦公園は、これからさらに色づきが進むでしょう。

そのほかは、平地も含めて広く見ごろになっています。



◆週間予報

この先16日(日)までは、晴れ間の出るところが多い見込みです。

一方、17日(月)から天気が崩れ、18日(火)と19日(水)は平地でも雪が降るところがあるでしょう。



来週は雪が積もるところがありそうです。最新の気象情報に注意ください。