１１月、建築や土木を学ぶ学生たちが手作りしたカフェと交流スペースが広島市にオープンしました。設計から施工、運営まで。学生たちによる施設づくりを取材しました。



■電動のこぎりの音

「ウイーン」



広島市中区にあるビルの１階。１０月、学生たちによる交流スペースづくりが進められていました。名前は「ＴＯＮＫＡＮ」。全国各地にあり、広島で１０か所目です。





■メンバー「あ～でもちがう、え～」「やする～？」「やするとかの次元なん！？」手掛けるのは、広島で建築や土木を学ぶ学生たちです。■森粼なつみさん「これはこの店舗の図面なんですけど、全部学生で引きました」学生の代表を務めるのは、安田女子大学４年生の森粼なつみさん。旅先で「ＴＯＮＫＡＮ」に出会い、運営会社に直談判しました。■森粼なつみさん「どうやったら始められるんですか？っていうのを（運営会社に）聞いたら、学生を３０人集めたら始めていいよと言われて。ほんとに学生３０人集めたら社員さんにびっくりされて、それならぜひやろうって事で始まりました」物件探しも自分たちで。参加した学生は、のべ１００人以上に上ります。勉強の合間に現場に入り、約半年をかけて完成させました。■森粼なつみさん「設計としては広島の川をコンセプトに曲線をたくさん使ったデザインで、雁木の部分で交流が川で生まれてるってところから川の背と淵を使って設計に落とし込みました」活動を支えるのは、建設業の就職支援をする東京の企業です。■キャリア・ナビゲーション 長嶋哲夫 社長「学生さんがチームで設計とか工事だけじゃなくて、地域チームとか作って周りとの街との一体化みたいな事をちゃんと考えてここを企画して考えてくれているので、地域のプラットフォームになっていろんなところを繋げていきたいなと言う事で就職を超えた街づくりに関わっていきたいと思ってます」１１月７日。完成イベントには学生のほか、施工をサポートした工事関係者や地域住民など２００人以上が集まりました。若者たちがつくった交流スペースへの期待の表れです。■森粼さん代表挨拶「この広島ＴＯＮＫＡＮは施工が完了して完成ではあるんですが、建築のゴールはそこではないと思っています。人々の営みと共に育っていくものだという風に思っているので、この広島ＴＯＮＫＡＮのオープンパーティーがこれから育っていく第一歩となれれば幸いです。きょうは最後までお楽しみください」■学生「建築が盛り上がってる感じがしてすごいうれしいです」■学生「同じ大学の子達だけじゃなくて、いろんな方と交流できるっていうのが一番すごく楽しみです」自分たちでつくった建築を志す者同士の交流の場。「ＴＯＮＫＡＮ」ではイベントを開くなどし、地域とのつながりも深めることにしています。（２０２５年１１月１２日放送）