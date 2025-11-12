大型トラックなどの車輪の脱落事故を防ごうと、北陸信越運輸局などがドライバーに注意を呼びかけました。



大型車の車輪の脱落事故は、冬用タイヤに切り替えるこの時期に多く発生しています。北陸信越運輸局などは、新潟市の黒埼パーキングエリアで大型車のホイールナットが十分に締め付けられているかなどを確認し、ドライバーにチラシを配るなどして事故防止を呼びかけました。



■北陸信越運輸局 百石芳久さん

「車輪脱落事故は危険な事故なので、自分の健康を管理するように車の管理にも十分注意をして事故が起こらないようにしてほしい。」



トラックGメンと呼ばれる職員によるドライバーへの聞き取り調査なども行われました。