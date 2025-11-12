à´éÁ´¥Ñ¡¼¥ÄÀ°·Áá1²ó600Ëü±ß¤Î¼ãÊÖ¤êÃí¼Í¤ÇÆ°Ø©»ß¤Þ¤é¤ºµßµÞÈÂÁ÷¤Î²áµî¤â¡Ä30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¶á±Æ¤Ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¹¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÀÖ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¹û¤ì¹û¤ì
¡¡À°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤ò¤«¤±¡¢´é¤ÎÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¡¦20²Õ½ê¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸å2¥ö·î¤¬¤ó¤Ð¤í¡¼¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬»÷¹ç¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡£ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ°·Á´¶Ìµ¤¯Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°õ¾Ý¡×¡ÖÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸µ¤«¤é²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡¢¹¹¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢À°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤äÈ¾Ç¯¤Ç¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÅê¤²Á¬¤Ç1²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ABEMA¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö1²ó600Ëü±ß¤ÎÃí¼Í¤Ç¼«Ê¬¤Î´´ºÙË¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÌá¤¹¡¢¤¹¤´¤¯¼ãÊÖ¤ëÃí¼Í¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¹¤®¤ÆºÙË¦¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤Æ2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤ÈÈ©¤¬°ìµ¤¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¿ô½µ´Ö¤Ç¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î4Æü¸å¤°¤é¤¤¤ËÆ°Ø©¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡×¤ÈÃí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤°¤é¤¤¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£