¡¡10·î31Æü¤ËÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÄ¹¤ò¼º¿¦¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝâÃµª¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¢ö¤Ë¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ¶ÍµÄ°÷¤â°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤ÇFight٩(๑❛ᴗ❛๑)۶²¿¤«¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡Ö#ÊÐ¸þÊóÆ»¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Áªµó¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±þ±ç¤·ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤ÎÊÒ¶Í´ð»ê»ÔµÄ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Öµ£Á³¤È¤·¤Æ¸Ê¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¨¤§¡¢¥Þ¥¸?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£