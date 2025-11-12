¡Ö¥¨¡¢¥¨¥â¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×NEWS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎàÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñá2£Ó¤¬ÏÃÂê¡¡¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥ì¥¢¤Ê2S¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤µã¤¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤âŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎàÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£Î´ÂÀ¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÆâÇîµ®¤µ¤ó²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤µ¤ó½é¶¦±é¡¡º£ºî¤¬½é¶¦±é¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¡õÆâ¤µ¤ó¡¡Æâ¤µ¤ó»£±Æ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤êÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÆâÇîµ®¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡11Æü¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£±é¤¸¤ë·º»ö¡¦Æü²¼Éô½Ô¤¬¡¢Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÃË¡¦Àô·½¸ã¤ò±é¤¸¤ëÆâ¤ò»ö¾ðÄ°¼è¤·¡¢2¿Í¤ÏÂÐÖµ¡£Æâ¤Ï18Æü¤ÎÂè7ÏÃ¤Ë¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆâ¤¯¤ó¤È¥·¥²¡¡¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖNEWS!´ñÀ×µ¯¤³¤»¡Ý!!¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¡£¡£¡×¡ÖÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ´ò¤·¤¤À¤³¦!¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤µã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡ÖÆâ¤¯¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤ä¤í¡×¡ÖºÇ¶á¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂ¿¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Öµã¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥¨¡¢¥¨¥â¤¤Ž¥Ž¥Ž¥¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æâ¤Ï2004Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö´õË¾¡ÁYell¡Á¡×¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±Ç¯¡ÖSUPER EIGHT¡×(µìÌ¾:´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£05Ç¯¤ËÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¦½¤À¸¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£